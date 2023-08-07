«تريندز» يحتفي باليوم العالمي للشباب

أبوظبي (الاتحاد)

يحتفي مركز تريندز للبحوث والاستشارات باليوم العالمي للشباب، الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، من خلال إطلاقه سلسلة من الحلقات النقاشية الموسعة وورش العمل، والتي تستمر على مدار أسبوع كامل.

ويستهل «تريندز» احتفالاته باليوم العالمي للشباب، الذي يناقش هذا العام موضوع «أهمية تنمية مهارات الشباب المناسبة للاقتصاد الأخضر في تحقيق عالم مستدام»، من خلال تنظيم حلقة نقاشية تحت عنوان: «الشباب وكوب 28.. المشاركة الفاعلة في تعزيز العمل المناخي»، وذلك يوم الأربعاء المقبل في مقر المركز بأبوظبي، بمشاركة عدد من الكفاءات الشابة من جهات عدة.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، إن «تريندز» يواصل مسيرة تمكين الشباب في مختلف قطاعات المركز، وتأهيلهم في مجالات البحث العلمي والإبداع والقيادة والإعلام ومختلف القطاعات الإدارية والفنية، مضيفاً أن الشباب هم وقود المستقبل نحو الانطلاق إلى عالم ما بعد عالم الميتافيرس والتكنولوجيا الحديثة.

ودعا العلي بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الشعوب والمجتمعات حول العالم إلى تكثيف الاستثمار في الشباب؛ لأن الاستثمار في الشباب استثمار في المستقبل.