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الإمارات

«دايكن الإمارات» توقع تعهد الشركات المسؤولة مناخياً

مريم المهيري والحضور عقب توقيع التعهد (وام)
8 أغسطس 2023 01:00

دبي (وام)

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وقعت شركة «دايكن الإمارات»، على «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة في الدولة. ويتماشى هذا التعهد مع رؤية «دايكن» البيئية للعام 2050 ويدعم مبادرة الإمارات الرامية إلى بلوغ صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050 واستراتيجيتها للطاقة النظيفة.
ووسط الجهود التي تقودها الإمارات في المنطقة لمواجهة تداعيات التغير المناخي قبيل استضافتها للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ هذا العام، سيرسخ هذا التعهد الأهمية والحاجة الملحة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقال سامر علوية، المدير العام لشركة «دايكن الإمارات»، إن هذه الخطوة المهمة ستضفي الطابع الرسمي على التزام دايكن بأهداف الإمارات الوطنية بشأن المناخ وتحديداً اتفاقية باريس، وستدعم مبادرة الدولة الرامية إلى بلوغ صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050.
وتلتزم «دايكن الإمارات» بتكثيف جهودها لمكافحة التغير المناخي وخفض البصمة الكربونية عبر النطاقين 1 و2 بهدف المساهمة بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050 أو قبله.

وزارة التغير المناخي والبيئة
الإمارات
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