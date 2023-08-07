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بلدية دبي تُطلق «صيفنا سلامة»

خلال فحص جودة مياه أحد أحواض السباحة (من المصدر)
8 أغسطس 2023 01:00

دبي (الاتحاد)

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أطلقت بلدية دبي حملة التوعية «صيفنا سلامة»، التي تتضمن فعاليات وأنشطة توعوية وتثقيفية، تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة وتعزيز المفاهيم والسلوكيات المتعلقة بهذا المجال. وتستمر الحملة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، وذلك في إطار التزام بلدية دبي بمسؤوليتها المجتمعية لتعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع خلال فترة الصيف.
وتضم الحملة العديد من المحاور خلال هذا العام تشمل، السلامة في مواقع العمل والحدّ من المخاطر المحتملة خلال الصيف، كالإجهاد الحراري وكيفية حماية الجسم من أشعة الشمس، إلى جانب التوعية باشتراطات السلامة في أحواض السباحة والشواطئ العامة، فضلاً عن تقديم أهم الإرشادات لتجنب حوادث الغرق، والاستخدام الأمثل والآمن للمنتجات الاستهلاكية كمستحضرات التجميل والعناية الشخصية والمكمّلات الصحية.
كما تتطرق الحملة إلى إجراءات ضمان سلامة المنازل عبر الاهتمام بالصيانة الدورية لأنظمة التكييف، والحفاظ على جَودة الهواء الداخلي بها، وتعزيز ثقافة التعامل الآمن مع أسطوانات الغاز المسال للحماية من مخاطر الحريق. وتُنظم بلدية دبي من خلال الحملة، مجموعة من الفعاليات والأنشطة، مثل الزيارات الميدانية التوعوية لأماكن عمل شرائح المجتمع المختلفة، والمتمثلة في شريحة المهنيين من الموظفين والعمال في مواقع عملهم، إضافةً إلى الشرائح الأخرى من المواطنين والمقيمين والسياح الذين يرتادون الأماكن العامة في إمارة دبي، فضلاً عن نشر مجموعة من النصائح والنشرات التوعوية المتعلقة بفصل الصيف لجميع فئات المجتمع.

دبي
بلدية دبي
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