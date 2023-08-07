«هيلث بوينت» يحتفي بنجاح 100 عملية جراحية روبوتية لاستبدال المفاصل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مستشفى هيلث بوينت، إحدى شركات M42، عن تحقيق إنجاز لافت يتمثل في إجراء 100 عملية جراحية ناجحة باستخدام الذراع الروبوتية «ماكو» من تصنيع شركة «سترايكر». وتمثل هذه الذراع تقنية روبوتية متقدمة قدمها هيلث بوينت في دولة الإمارات منذ نحو عام.

ويمكن استخدام «ماكو» في عمليات استبدال الركبة كلياً أو جزئياً، إلى جانب استبدال الرضفة الفخذية ومفصل الورك. وتمنح هذه التقنية المتطورة مزايا عديدة، أبرزها تعزيز دقة العلاج وتحسين المخرجات العلاجية وتخفيف الألم، مقارنة بعمليات استبدال المفاصل بالطرق التقليدية. ويشار إلى أن جراحات استبدال المفاصل باستخدام التقنيات الروبوتية تكتسب زخماً متصاعداً على مستوى العالم.

وجاءت هذه التقنية إلى هيلث بوينت بدعم من الدكتور جون كونروي، وهو أحد أبرز جراحي العظام في قطاع الرعاية الصحية، حيث حصل على تدريبه في المملكة المتحدة ويختص في جراحات مفاصل الورك والركبة باستخدام الروبوت، ويتمتع بخبرة واسعة في مجال عمله، ويقدم إجراءات جراحية على غرار تنظير المفاصل وجراحة الورك وعمليات استبدال المفاصل المعقدة.

وقال عمر النقبي، المدير التنفيذي في مستشفى هيلث بوينت: لا شك في أن نجاحنا بإجراء 100 عملية جراحية باستخدام هذه الذراع المبتكرة يمثل إنجازاً لافتاً لفريقنا الطبي ونقلة نوعية في حياة الكثير من المرضى أيضاً. ويأتي إنجازنا هذا ليضاف إلى سجلنا الحافل بالنجاح ضمن مساعينا المتواصلة لترسيخ معايير متميزة في تقديم جميع الخدمات العلاجية للمرضى، وضمان حصولهم على مستويات رعاية عالمية على أرض دولة الإمارات».

وحول ذلك، قال الدكتور حسن بيضون، استشاري جراحة العظام ورئيس قسم طب العظام في مستشفى هيلث بوينت: «يمكن لذراع ‹ماكو› الروبوتية القيام بشقوق دقيقة للغاية في العظام، الأمر الذي يقلص الفترة اللازمة لتعافي المريض ويمنحه نتائج أفضل وطويلة الأجل.