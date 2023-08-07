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62 ألف مكالمة هاتفية لـ«نقل عجمان»

62 ألف مكالمة هاتفية لـ«نقل عجمان»
8 أغسطس 2023 00:59

عجمان (وام)

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 أعلنت هيئة النقل في عجمان عن زيادة في عدد المكالمات الهاتفية التي تلقتها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليبلغ إجماليها 61.626 مكالمة هاتفية.
وأكد عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، سعي «الهيئة» للتجاوب بشكل فوري وفعال مع كافة استفسارات وطلبات المتعاملين عبر قنواتها الرقمية، وإتاحة قنوات جديدة تسهل على المتعاملين التواصل مع «الهيئة» واستقبال مقترحاتهم وملاحظاتهم على مدار أيام الأسبوع.
وقال لوتاه، إن «الهيئة» تتيح للمتعاملين والجمهور إمكانية حجز مركبات، وتقديم الملاحظات والمقترحات والشكاوى من خلال قنوات التواصل.

عجمان
هيئة النقل
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