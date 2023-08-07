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شرطة دبي: «صوتك يهمنا»

خليل المنصوري والحضور خلال الفعالية (من المصدر)
8 أغسطس 2023 00:59

دبي (الاتحاد)

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نظمت شرطة دبي ممثلة في مركز شرطة القصيص فعالية «صوتك يهمنا» بالتعاون مع مجالس أحياء دبي في مجلس المزهر في دبي، بهدف تنظيم لقاءات مع أفراد مجتمع دبي من مواطنين ومقيمين وشركاء، لتعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركة الجمهور في إبداء الملاحظات والمقترحات. شهد الفعالية، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء عبدالله خادم سرور مدير مركز شرطة بر دبي، والعميد سلطان عبدالله العويص مدير مركز شرطة القصيص.
وفي البداية قدم المقدم ماجد ناصر البردان مدير مركز إسعاد المتعاملين شرحاً حول خدمات شرطة دبي المجتمعية والأمنية المقدمة للجمهور في مراكز الشرطة والموقع الالكتروني والتطبيق الذكي.
وفي الختام، كرّم اللواء خبير خليل المنصوري، الشركاء الداعمين لمركز شرطة القصيص.

دبي
شرطة دبي
شرطة القصيص
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