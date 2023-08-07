هطول أمطار على مناطق متفرقة بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس، هطول أمطار، حيث أدى امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلى تهيئة الفرصة لتكون سحب ركامية التي صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً وتصل سرعتها 45 كم/س على بعض المناطق الشرقية والغربية، مثيرة للغبار والأتربة.

ووفقاً لتقرير للمركز الوطني للأرصاد فإن الدولة شهدت حالة جوية من المتوقع إنتهاؤها اليوم، والتي بدأت السبت الماضي، إذ تأثرت المنطقة خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي سطحي ممتد من الشرق باتجاه الغرب، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا أدى إلى تدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عُمان باتجاه المنطقة والدولة، ومع وجود الجبال وارتفاع درجات الحرارة، يعمل على تكوّن بعض السحب الركامية المحلية الممطرة على بعض المناطق، خاصة على المنطقة الشرقية والجنوبية من الدولة.

وكان طقس الأمس صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، مع فرصة تكون السحب الركامية بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والغربية يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحيانا ً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وسجلت «بدع دعفس» بـ (منطقة الظفرة) أعلى درجة حرارة على الدولة أمس 48.3 درجة مئوية في الساعة 13:00 ظهراً بالتوقيت المحلي، فيما سجل جبل جيس برأس الخيمة أقل درجة حرارة «الصغرى»، سجلت على الدولة صباح أمس والتي بلغت 26.3 درجة مئوية في الساعة الواحدة صباحاً.

غائم جزئي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وقد تمتد جنوباً يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من10إلى25 تصل إلى45كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.