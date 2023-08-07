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رئيس الدولة يتسلم رسالة خطية من محمد السادس

رئيس الدولة يتسلم رسالة خطية من محمد السادس
7 أغسطس 2023 20:47

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم الاثنين، رسالة خطية من أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها إلى آفاق أرحب تلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين إلى مواصلة التنمية والتقدم.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، في قصر الشاطئ في أبوظبي، معالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، الذي نقل إلى سموه تحيات أخيه جلالة الملك محمد السادس وتمنياته لسموه دوام الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرخاء والازدهار، فيما حمل سموه معالي الوزير تحياته إلى جلالة ملك المغرب وأطيب تمنياته لبلده وشعبه الشقيق بدوام التقدم والنماء.
وبحث سموه والوزير المغربي، خلال اللقاء، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات الحيوية، بما في ذلك مجال الرياضة والشباب، وإمكانات توسيعه إلى مجالات أشمل تخدم جهود تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدين الشقيقين.

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كما تطرق اللقاء إلى تحضيرات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي "COP 28".
حضر اللقاء، معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة. ومن الجانب المغربي، معالي فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رئيس لجنة ترشيح المغرب لكأس العالم لكرة القدم 2030.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رسالة خطية
محمد السادس
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