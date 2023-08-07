الطقس المتوقع على الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام مغبرا أحياناً نهاراً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وقد تمتد جنوباً يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية تترواح سرعتها بين 15 و30 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 18:18 والجزر الأول عند الساعة 11:22 والجزر الثاني عند الساعة 00:47.

بحر عمان: خفيف الموج. يحدث المد الأول عند الساعة 14:10 والمد الثاني عند الساعة 04:18 والجزر الأول عند الساعة 08:11 والجزر الثاني عند الساعة 21:38.