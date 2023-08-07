«بيت الخير» تنفق 10,1 مليون درهم في يوليو الماضي

أنفقت «بيت الخير» خلال شهر يوليو الماضي 10 ملايين و142 ألفاً و960 درهماً، ليصل حجم إنفاقها لهذا العام خلال الأشهر السبعة الأولى إلى 82 مليوناً و618 ألفاً و522 درهماً.

وحسب تقريرها المالي لشهر يوليو 2023، تصدر إنفاق الجمعية في يوليو الدعم الإنساني الذي قدمته «بيت الخير» للأسر المواطنة والحالات المحتاجة، حيث بلغ حجم المساعدات الطارئة التي وزعتها خلال الشهر 5 ملايين و116 ألفاً و495 درهماً، منها 3 ملايين و347 ألفاً و78 درهماً من أموال الزكاة، ومليون و769 ألفاً و417 درهماً من أموال الصدقات، كما دعمت الجمعية علاج المرضى بقيمة 394 ألفاً و771 درهماً، وقدمت 100 ألف درهم لرفع المديونيات عن بعض الغارمين.

وتابعت الجمعية دعمها للأسر المواطنة المسجلة لديها والتي تتلقى مساعدات نقدية بشكل شهري، فقدمت لها خلال شهر يوليو 623 ألف درهم، وأنفقت على دعم الأيتام وأسرهم مبلغ 701 ألف و65 درهماً، كما أنفقت «بيت الخير» على الأسر المواطنة الأقل دخلا 3 ملايين و876 ألفاً و270 درهماً حصة يوليو من مساهمة شريكها الاستراتيجي بنك دبي الإسلامي.

وقدمت الجمعية دعماً غذائياً للأسر بلغت قيمته 209 آلاف و840 وأنفقت 48 ألفاً و500 درهم قيمة صيانة منازل وتزويد الأسر بالمستلزمات المنزلية، بالإضافة إلى 14 ألفاً و565 درهماً لمساعدة بعض الطلبة من أبناء الأسر و6892 درهماً كسوة ملابس.

وكشف التقرير أن «بيت الخير» أنفقت مليوناً و401 ألف و212 درهماً كمدفوعات لخدمة البرامج والمشاريع الخيرية التي تنفذها، وساندت جهات خيرية أخرى بمبلغ 223 ألفاً و205 دراهم، بالإضافة إلى إنفاق 46 ألفاً و250 درهماً على عدد من المشاريع الخيرية المتنوعة.