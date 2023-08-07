فعاليات ترفيهية وثقافية تعزز الترفيه العائلي في صيف أبوظبي

نظمت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي سلسلة من الفعاليات التي تثري مهاراتهم الفكرية وتعزز قدراتهم على تحمل المسؤولية وبناء العلاقات الاجتماعية، وتحفزهم على الإبداع وإلهام الأجيال القادمة وتعزيز علاقتها مع التراث المحلي، كما توفر مدن ياس الترفيهية تجربة عائلية متميزة خلال فصل الصيف. وأطلقت الدائرة، خلال شهر مايو الماضي، حملتها الترويجية «صيف واحد لا يكفي» التي تسلط الضوء على التجارب الترفيهية والثقافية الاستثنائية في أبوظبي وعروضها المذهلة هذا الموسم، وذلك في إطار خططها الرامية إلى استقطاب 24 مليون زائر بنهاية عام 2023. كما أطلقت «بطاقة صيف أبوظبي» الشاملة والجديدة كلياً فرصة استكشاف ما يزيد على 30 من المعالم ومناطق الجذب و600 مطعم وقائمة واسعة من المتاجر. وتشهد المدن الترفيهية في جزيرة ياس أبوظبي «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» و«عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي»، كونها وجهة مثالية للعائلات التي تبحث عن أنشطة ترفيهية استثنائية، زيادةً ملحوظةً في أعداد الزوار من كافة الجنسيات، في ظل ما توفره من مرافق متطورة وفق أعلى المعايير العالمية، وتطبق أرفع متطلبات الأمن والسلامة، بما يضمن للزائر تجربة ترفيهية فريدة من نوعها خلال موسم الصيف الحالي. ومن ضمن البرامج الصيفية التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي «المخيم الصيفي» في منارة السعديات خلال الفترة من 10 يوليو إلى 25 أغسطس، المصمم خصيصاً لليافعين والصغار، حيث يتضمن مجموعة من الأنشطة الفنية والاستكشافية لتحفيز حواسهم، ومخيم الحصن الصيفي لجميع الأعمار الذي يتضمن ورش عمل فنية وأنشطة ترفيهية، ومخيم «كنوز التراث» في قصور وبيوت العين التاريخية، الذي يمنح الأطفال تجربة مليئة بالمتعة والفائدة من خلال مجموعة متنوعة من الورش المسلية، بالإضافة إلى المخيم الصيفي بمركز القطارة للفنون في مدينة العين خلال الفترة من 24 يوليو المنصرم إلى 17 أغسطس الجاري، حيث يقدم باقة من البرامج والأنشطة الأثرية والتراثية الجاذبة التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على الآثار والبحث في حضارة وتاريخ دولة الإمارات، والتوعية بأهمية دراسة علم الآثار، إلى جانب رحلات تعليمية وترفيهية إلى المواقع الأثرية والثقافية في العين. ونظم المجمع الثقافي للأطفال خلال شهر يوليو «مخيم الصيف الفني» في مركز الفنون للأطفال من عمر 5 - 12 سنة، حافلاً بمجموعة من الفعاليات الرسم والتلوين والفنون والحرف اليدوية لاستكشاف مهاراتهم الفنية وتنميتها خلال عطلة الصيف. من جهتها، نظمت «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي «مخيم مكتبة الصيفي»، عبر مكاتبها الخمسة في إمارة أبوظبي، ويستمر لغاية 18 أغسطس المقبل، تحت عنوان «نكهات من العالم»، خلال ورش قرائية تفاعلية تجمع بين المعرفة والثقافة وتنمية ذائقة الأطفال واليافعين المشاركين في آنٍ معاً. ويقدم المخيم الصيفي للأطفال واليافعين من عمر 6 سنوات ولغاية 18 سنة، مجموعة من النشاطات والبرامج التي توظف منهجيات التعليم التفاعلي عبر اختيار موضوع رئيس يثير حماس المشاركين، ومن ثم إشراكهم في نشاطات ذات طابع ترفيهي ومعرفي وتفاعلي في آن معاً، مع التركيز على تنمية مواهب الطهي الكامنة لديهم، حيث يشاركون في جلسات قرائية تفاعلية حول الحضارات والثقافات المختلفة، مع إعداد أشهى الأطباق والوصفات المستلهمة من هذه الدول، مستحضرين نكهات مميزة من حول العالم. وحرصت «مكتبة» على تضمين برنامج مخيمها الصيفي فعاليات تطور قدرات الأطفال القرائية وتنمي حس المعرفة والاستكشاف لديهم، مثل فعالية «تراثنا وهويتنا»، وفعالية «أستطيع القراءة»، وفعالية «المكتشف الصغير»، كما يشمل البرنامج ورشاً تنمي مواهبهم الفنية والحرفية.