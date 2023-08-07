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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده
7 أغسطس 2023 13:06

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس الحسن واتارا. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي باتريك أشي، رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار.

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن زايد
كوت ديفوار
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