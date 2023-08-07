"أمانة للرعاية الصحية" تقدم خدمات علاجية متميزة ومخصصة للأطفال

توفر "أمانة للرعاية الصحية"، وهي جزء من مبادلة للرعاية الصحية، رعاية طويلة الأمد للكبار والأطفال فضلاً عن خدمات التأهيل المتخصص والرعاية المنزلية.

وتحرص "أمانة للرعاية الصحية" على تقديم رعاية متميزة للأطفال، من خلال وحدة العناية طويلة الأمد التي افتتحتها مؤخرا بالتعاون مع مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، والتي تتمتع بإمكانات الرعاية المركزة ضمن بيئة علاجية متميزة ومخصصة للأطفال لتحاكي أساليب العناية المنزلية بالمرضى التي تقدم في المستشفى على مدار الساعة للحالات الحادة والمعقدة والحالات التي تتطلب خدمات الرعاية طويلة الأمد.

وأكد عدد من العاملين في "أمانة للرعاية الصحية" أن "أمانة للرعاية الصحية" تحرص على تقديم خدمات صحية متخصصة تدعم الارتقاء بخدمات الرعاية طويلة الأمد الخاصة بالأطفال من خلال توفير أفضل مستويات الرعاية المقدمة بأيدي الخبراء المشرفين على الوحدة الجديدة بجانب خلق أجواء عائلية للأطفال.

وأضافوا أنه مع تطور المشهد التكنولوجي تحرص أمانة للرعاية الصحية على الاستفادة من أحدث أنظمة مراقبة الأطفال على مدار الساعة لمتابعة حالاتهم الصحية بدقة مثل معدل ضربات القلب وتشبع الأوكسجين إضافة لوجود تقنيات متطورة لبرامج إعادة التأهيل.

فمن جهته قال الدكتور محمد مصطفى طبيب متخصص في طب الأسرة في أمانة للرعاية الصحية إنه يتم تقديم الرعاية للأطفال من أصحاب الهمم بقدرة استيعابية في المنشأة تبلغ 30 سريراً إضافة إلى تقديم الخدمات للأطفال المصابين بأمراض ضمور العضلات والأعصاب والأمراض الجينية وأمراض الأيض والمصابين بمشاكل في الجهاز التنفسي بجانب العلاج الطبيعي ولأي طفل آخر يحتاج لرعاية طويلة الأمد ، لافتا إلى وجود كادر عمل بتخصصات عدة يقوم بعلاج مختلف هذه المشاكل الصحية.

وعن أهمية وحدة الرعاية طويلة الأمد ضمن مستشفى مخصص للنساء والأطفال ، أوضح أن "أمانة للرعاية الصحية” تقدم خدماتها باستقلالية ضمن المستشفى إلا أن وجودها ضمنه يمكنها من الاستعانة بالتخصصات الأخرى المتوافرة في المستشفى مثل أمراض الجهاز الهضمي والأعصاب والغدد إضافة لوحدات التصوير الشعاعي والرعاية المركزة عند الحاجة، مشيرا إلى أن وجود هذه الخدمات المتنوعة يمكنها من تعزيز الرعاية المقدمة للأطفال وتوفير الجهد والوقت عبر نموذج رعاية متكامل يلبي مختلف الاحتياجات الصحية للأطفال.

وأضاف يقدم الأطباء للأطفال الرعاية الطبية التي يحتاجونها ، ويتواجد في وحدة الرعاية متخصصون في العلاج الطبيعي والوظيفي ومسؤولون عن علاج المشاكل التنفسية والتغذية ، لافتا إلى أن أمانة للرعاية الصحية تقدم خدماتها للأطفال حتى عمر 17 عاماً.

وذكر أن أهم ما يميز أمانة للرعاية الصحية عن غيرها في هذا المجال أنها تستخدم منظومة تقنية متكاملة لمراقبة الأطفال والأدوية وأنظمة التغذية ، وتتميز وحدة العلاج الطبيعي بإمكانات متقدمة تدعم مختلف احتياجات الأطفال.

وعن أهم النشاطات التي تقدمها "أمانة للرعاية الصحية” في وحدة الرعاية للأطفال دعماً للخطط العلاجية .. قالت بلقيس محمد العامري أخصائية شؤون المرضى في أمانة للرعاية الصحية ، تعمل أمانة للرعاية الصحية على تهيئة أجواء عائلية للأطفال وتنظيم فعاليات ونشاطات مختلفة ومسابقات ، ويتم اصطحابهم إلى المراكز التجارية وإتاحة فرصة الخروج مع أهاليهم ، وبالنسبة للأطفال الذين يحتاجون لرعاية دائمة يتم إرسال اثنين من كوادر التمريض معهم لمراقبة حالتهم عن كثب ضمن سيارة مجهزة.

ومن ناحيته قال دينيس هارينغتون مدير العمليات السريرية في أمانة للرعاية الصحية : "نحن نقدم للأطفال الذين يعانون من حالات صحية مزمنة ويحتاجون لرعاية مستمرة كافة احتياجاتهم منذ لحظة ولادتهم حتى يبلغوا 17 عاماً حسب الحاجة".

وأضاف تقدم أمانة للرعاية الصحية خدماتها لحالات صحية عديدة من الأطفال الذين يعانون من اضطرابات في السمع أو إصابات دماغية أو مشاكل تنفسية وبحاجة لأجهزة التنفس الاصطناعي إضافة إلى مختلف الأمراض الوراثية ، وتضع دائماً الأطفال وأسرهم في المقام الأول ، وتحرص على تلبية احتياجاتهم بأدق تفاصيلها وبأسلوب مصمم خصيصاً لكل مريض على حدة ومقدم بأيدي فريق رعاية متعدد التخصصات فضلاعن متمرسين في التعامل مع أصحاب الهمم.