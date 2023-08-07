بمباركة ودعم سعود بن صقر.. شرطة رأس الخيمة تدشن الهوية الجديدة لدورياتها الشرطية

بتوجيهات ودعم ومباركة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، كشفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة النقاب عن الهوية الجديدة لأسطول دورياتها الشرطية باللونين الأبيض والأحمر بما يتلاءم مع المرحلة المقبلة. وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، خلال إزاحته الستار عن الشكل الجديد لدوريات الشرطة خلال حفل أقيم في مركز منار التجاري بحضور العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة وعدد كبير من كبار الضباط، أن تدشين دوريات الشرطة بشكلها وتصميمها الجديد والعصري يندرج ضمن مساعي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لتحديث أسطول مركباتها وفق أعلى المعايير بما يتلاءم مع نهجها في مواكبة العمل الشرطي الحديث في مؤشرات التنافسية العالمية في إطار الدعم الحكومي الكبير الرامي لتعزيز مسيرة العمل الشرطي في الإمارة والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للجمهور في كافة المواقع. وأشار إلى أهمية الدور المحوري الذي تقوم به دوريات شرطة رأس الخيمة في تعزيز الأمن والأمان في دولتنا الحبيبة والمحافظة على مكتسباتها في كافة المجالات، مضيفاً أن عملية اختيار التصميم الجديد لدوريات الشرطة خضعت لعدة معايير في مقدمتها جمالية التصميم والمحافظة على ألوان الدوريات الرئيسية السابقة وعكس هوية إمارة رأس الخيمة. ولفت اللواء علي النعيمي إلى أن عملية التغيير للتصميم الجديد لدوريات الشرطة ستتم بشكل تدريجي وفقا للوحدات التنظيمية والمناطق حتى الوصول لتغيير جميع الدوريات للشكل العصري الجديد. وأوضح أن تدشين الهوية الجديدة للدوريات الأمنية يأتي في سياق السياسة التطويرية الممنهجة التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بهدف الوصول بخدماتها إلى أعلى مستوى ممكن من التميز والريادة في شتى مجالات العمل الشرطي والأمني بما يسهم في تحقيق توجه حكومتنا الرشيدة والأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية. وأضاف أنه تم الأخذ بعين الاعتبار في التصميم الجديد للدوريات الشرطية عدم المساس بالألوان الرئيسية السابقة لها حرصا على الحفاظ على الطابع الذهني المجتمعي العام لهذه الدوريات. وتضمنت فعاليات الحفل عزف موسيقى الشرطة للسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم عرض فيلم مصور حول عملية التحول إلى الدوريات الجديدة قبل أن يدشن قائد عام شرطة رأس الخيمة هذه الدوريات ويزيح الستار عنها ويتفقدها، تلاه تكريم سعادته لمؤثري التواصل الاجتماعي والمتعاونين ومركز منار التجاري الذي استضاف الحفل.