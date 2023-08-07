تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد أبوظبي تستضيف الدورة الثانية من "مهارات آسيا العالمية"

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تستضيف أبوظبي الدورة الثانية من مسابقة مهارات آسيا العالمية، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2023، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

ويستقطب هذا الحدث، الذي ينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني، نخبة من الخبراء والشباب يمثلون أكثر من 30 دولة للتنافس ضمن 27 مهارة تقنية ومهنية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مؤسّس ورئيس منظمة مهارات آسيا العالمية مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني: "إنَّ رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد للمسابقة تُرسِّخ الدعم الكبير الذي تُقدِّمه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتنمية القدرات والمهارات الإبداعية لفئة الشباب في آسيا وتطويرها بما يُحقِّق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة".

وأضاف: "إنَّ استضافة المسابقة تُعزِّز مكانة الدولة ونجاحها في استضافة أكبر الفعاليات العالمية في مختلف المجالات؛ حيث يعكس هذا الحدث المهم أهمية التعليم والتدريب التقني والمهني، ودوره في بناء مستقبل الأفراد، وتزويدهم بالمهارات العلمية والعملية التي تُمكِّنهم من الازدهار والتقدُّم".

يُذكر أن "مسابقة مهارات آسيا العالمية" تُنظَّم كل عامين في إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية لمهارات آسيا؛ لتحقيق أهدافها في تمكين الشباب، وإعدادهم لشغل وظائف المستقبل وتزويدهم بتخصُّصاته ومهاراته، إلى جانب توحيد جهود الدول الأعضاء والشركاء الدوليين، للعمل معاً على تشجيع المواهب ونشر المعايير العالمية للمهارات والكفاءات في دول القارة الآسيوية.