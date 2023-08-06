«بودكاست» يؤهل «ناشئة الشارقة» لإنتاج المحتوى الصوتي

الشارقة (الاتحاد)

يواصل المشاركون في فعاليات «صيفك ويانا»، التي تنظمها ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تألقهم في اكتساب مهارات جديدة في الإلقاء والتقديم الإذاعي وإعداد وإنتاج محتوى صوتي مبتكر يعبر عن آرائهم وينعكس إيجاباً على المجتمع المحلي والإماراتي.

جاء ذلك خلال برنامج «بودكاست»، الذي يُنفذ في «مختبر المهارات 2023»، وتحديداً ضمن أجندة برامج استوديو الناشئة؛ بهدف تمكين المشاركين من صناعة المحتوى المسموع عبر وسائط الإعلام الرقمي بأساليب مبتكرة، في تجربة تعلم فريدة تسهم في تجديد طاقات الإبداع والتميز لدى المشاركين.

وتناول البرنامج العديد من المحاور التخصصية المهمة في عالم «البودكاست»، حيث تلقى الناشئة في 15 ساعة تدريبية مهارات نوعية، من أبرزها التلوين الصوتي، وكيفية التحكم في نبرات الصوت، وفن الإعداد الإذاعي، حيث يعكس البرنامج حرص المؤسسة على استثمار شغف المشاركين بالمجال الإعلامي وتشجيعهم على المشاركة في إنتاج المحتوى الإذاعي، وتعزيز دورهم في نشر الفكر الثقافي في المجتمع. وتعرف المشاركون على أساليب كتابة وصياغة التقارير الإذاعية لمختلف أنواع البرامج الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والترفيهية بشكل جاذب وفعّال، وأهم صفات المذيع الناجح ومهارات الإخراج الإذاعي، وأهم الأجهزة والبرامج التقنية المستخدمة في إنتاج التسجيلات الإذاعية. وأتاح البرنامج الفرصة للناشئة في تطبيق مهاراتهم المكتسبة، عبر مجموعة من التدريبات العملية والجلسات المشتركة لتبادل الخبرات والأفكار بين المشاركين. وأشاد الإعلامي يعقوب البدري، مُقَدّم البرنامج بمستوى المشاركين، موضحاً أن البرنامج ساعد في اكتشاف مجموعة من النماذج الشبابية الواعدة، التي تتميز بسمات وصفات إبداعية تؤهلهم ليصبحوا إعلاميين ومذيعين ناجحين، لخوض مجال الإعلام الرقمي بثقة واقتدار.