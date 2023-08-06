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«أبوظبي للزراعة» تشارك في اجتماع بكين

جانب من الاجتماع (وام)
7 أغسطس 2023 01:37

بكين (وام)

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شاركت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في اجتماع الدورة الرابعة والخمسين للجنة متبقيات المبيدات (CCPR 54)، الذي عقد في العاصمة الصينية بكين، بحضور مسؤولين من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة وعدد من المسؤولين والخبراء من الجهات العلمية الدولية. 
وأكدت «الهيئة»، بصفتها رئيس اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، دعم الدولة المستمر للتعاون الدولي؛ بهدف تعزيز سلامة الغذاء، وتسهيل حركة التجارة الدولية للسلع والمنتجات الغذائية، انسجاماً مع الجهود الوطنية التكاملية لتعزيز الأمن الغذائي. وأشارت إلى الحرص على تعزيز الشراكات الدولية في القضايا ذات الأولوية في مجال السلامة الغذائية، لاسيما أن ملف سلامة الغذاء يمثل أحد أهم الركائز الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي الوطني. يذكر أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية للدستور الغذائي في عام 2020 إيماناً من القيادة بأهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، حيث تهدف الدولة من خلال استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي إلى أن تكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وكذلك ضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية، بالإضافة إلى إيجاد برامج تدريبية تُعنى بالسلامة الغذائية الوطنية، وتعزيز إجراءات السلامة والوقاية في مجال نشاطات الأغذية التجارية.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
بكين
الأمن الغذائي
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