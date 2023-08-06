الإثنين 7 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مواطن يخصص وقفاً خيرياً بـ 5.5 مليون درهم

مواطن يخصص وقفاً خيرياً بـ 5.5 مليون درهم
7 أغسطس 2023 01:37

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في «تحدي دبا»
بلديـة دبي تستجيب لـ 100 بلاغ طارئ

استقبلت «أوقاف دبي»، فاعل الخير محمد خميس البادي الذي خصص وقفاً في منطقة مزهر وسط دبي، ويتضمن العقار قطعة أرض عليها مبنى سكني بقيمة 5.5 مليون درهم، قدّمها الواقف وقفاً خيرياً مؤبداً يعود ريعه على صيانة المساجد وتلبية احتياجاتها، بما فيها المساجد التي بناها الواقف على نفقته على أن تتولى المؤسسة نظارة الوقف وإدارته وصرف ربعه على المساجد.
وأثنى علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر على مبادرة الواقف الخيرية، واختياره «أوقاف دبي» لتسجيل وإدارة أصوله الوقفية، وأكد المطوع حرص المؤسسة على الاستثمار الأمثل لأصول الواقفين لتحقيق العائد الأكبر منها والذي يتم صرفه بما يتوافق مع رغبات الواقفين على أحد المصارف الوقفية للمؤسسة.

دبي
أوقاف دبي
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
جوائز جديدة في تصميم الأزياء والمجوهرات وصناعة العطور
دنيا
«أبوظبي للثقافة والفنون».. جوائز جديدة للمصممين الناشئين
اليوم 20:24
«الرسام» إنييستا مفاجأة «الصقور» في «دوري أدنوك»
الرياضي
«الرسام» إنييستا مفاجأة «الصقور» في «دوري أدنوك»
اليوم 20:18
سودانيون يحملون أمتعتهم وهم يغادرون منازلهم
عربي ودولي
استمرار التصعيد يجبر سودانيين على مغادرة منازلهم
اليوم 20:16
توتنهام يرفض أحدث عروض البايرن لضم هاري كين
الرياضي
توتنهام يرفض أحدث عروض البايرن لضم هاري كين
اليوم 20:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©