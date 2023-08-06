مواطن يخصص وقفاً خيرياً بـ 5.5 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

استقبلت «أوقاف دبي»، فاعل الخير محمد خميس البادي الذي خصص وقفاً في منطقة مزهر وسط دبي، ويتضمن العقار قطعة أرض عليها مبنى سكني بقيمة 5.5 مليون درهم، قدّمها الواقف وقفاً خيرياً مؤبداً يعود ريعه على صيانة المساجد وتلبية احتياجاتها، بما فيها المساجد التي بناها الواقف على نفقته على أن تتولى المؤسسة نظارة الوقف وإدارته وصرف ربعه على المساجد.

وأثنى علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر على مبادرة الواقف الخيرية، واختياره «أوقاف دبي» لتسجيل وإدارة أصوله الوقفية، وأكد المطوع حرص المؤسسة على الاستثمار الأمثل لأصول الواقفين لتحقيق العائد الأكبر منها والذي يتم صرفه بما يتوافق مع رغبات الواقفين على أحد المصارف الوقفية للمؤسسة.