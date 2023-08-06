«تنافسية الكوادر الإماراتية» يشيد بالتزام الشركات الخاصة بدعم فئات المجتمع

دبي (وام)

أشاد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتزام الشركات الخاصة بدعم فئات المجتمع، مؤكداً أنه يولي اهتماماً بالغاً لراحة الموظف وسعادته.

جاء ذلك خلال تكريم غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، الموظف الإماراتي من أصحاب الهمم في «بيوت ودوبيزل» سالم باوزير، تماشياً مع استراتيجية البرنامج الوطني «نافس»، الهادف إلى رفع تنافسية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، وتطوير المبادرات اللازمة لتأهيل الشباب للاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع الخاص في الدولة.

وأثنى الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، خلال زيارته إلى «بيوت ودوبيزل» على إصرار «سالم» وتفانيه في العمل وتحديه لكافة الصعاب، وكونه مثالاً يحتذى به للشاب الإماراتي الطموح، كما أشاد باستراتيجية الشركة التي تدعم وتشمل فئات المجتمع كافة.

يأتي ذلك أيضاً تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله؛ بهدف إنشاء مجتمع شامل يدمج الفئات كافة، ويعمل على تمكين أصحاب الهمم، والمبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تحمل اسم «مجتمعي... مكانٌ للجميع»، والتي تهدف بدورها إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وقال غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: ينعكس شغف سالم في تحقيق ذاته وإصراره على الانخراط في بيئة العمل على إنتاجيته وتفانيه ليؤكد بأن ليس هناك مستحيلاً مهما بلغت الصعوبات، مستنيراً بخطى ورؤى القيادة الرشيدة حيث لا مستحيل ولا أحلام عصية على التحقق، لافتاً إلى أن تكريم سالم، لأنه مثال يحتذى به للمواطن الإماراتي المثابر.