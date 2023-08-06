الإثنين 7 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تنافسية الكوادر الإماراتية» يشيد بالتزام الشركات الخاصة بدعم فئات المجتمع

غنام المزروعي والحضور لدى تكريم الموظف سالم باوزير (وام)
7 أغسطس 2023 01:37

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
مهرجان العلمين للهجن يشكر الإمارات
حضور «خليجي» لافت في وديات «صيف الإمارات»

أشاد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتزام الشركات الخاصة بدعم فئات المجتمع، مؤكداً أنه يولي اهتماماً بالغاً لراحة الموظف وسعادته.
جاء ذلك خلال تكريم غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، الموظف الإماراتي من أصحاب الهمم في «بيوت ودوبيزل» سالم باوزير، تماشياً مع استراتيجية البرنامج الوطني «نافس»، الهادف إلى رفع تنافسية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، وتطوير المبادرات اللازمة لتأهيل الشباب للاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع الخاص في الدولة.
وأثنى الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، خلال زيارته إلى «بيوت ودوبيزل» على إصرار «سالم» وتفانيه في العمل وتحديه لكافة الصعاب، وكونه مثالاً يحتذى به للشاب الإماراتي الطموح، كما أشاد باستراتيجية الشركة التي تدعم وتشمل فئات المجتمع كافة.
يأتي ذلك أيضاً تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله؛ بهدف إنشاء مجتمع شامل يدمج الفئات كافة، ويعمل على تمكين أصحاب الهمم، والمبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تحمل اسم «مجتمعي... مكانٌ للجميع»، والتي تهدف بدورها إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.
وقال غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: ينعكس شغف سالم في تحقيق ذاته وإصراره على الانخراط في بيئة العمل على إنتاجيته وتفانيه ليؤكد بأن ليس هناك مستحيلاً مهما بلغت الصعوبات، مستنيراً بخطى ورؤى القيادة الرشيدة حيث لا مستحيل ولا أحلام عصية على التحقق، لافتاً إلى أن تكريم سالم، لأنه مثال يحتذى به للمواطن الإماراتي المثابر.

مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
الإمارات
الشركات الخاصة
أصحاب الهمم
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
جوائز جديدة في تصميم الأزياء والمجوهرات وصناعة العطور
دنيا
«أبوظبي للثقافة والفنون».. جوائز جديدة للمصممين الناشئين
اليوم 20:24
«الرسام» إنييستا مفاجأة «الصقور» في «دوري أدنوك»
الرياضي
«الرسام» إنييستا مفاجأة «الصقور» في «دوري أدنوك»
اليوم 20:18
سودانيون يحملون أمتعتهم وهم يغادرون منازلهم
عربي ودولي
استمرار التصعيد يجبر سودانيين على مغادرة منازلهم
اليوم 20:16
توتنهام يرفض أحدث عروض البايرن لضم هاري كين
الرياضي
توتنهام يرفض أحدث عروض البايرن لضم هاري كين
اليوم 20:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©