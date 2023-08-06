أمطار وبَرَد على مناطق بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس، هطول أمطار متفاوتة الغزارة، مع سقوط البَرَد على بعض المناطق، مما أدى إلى جريان الأودية والشعاب، حيث تشهد الدولة حالة جوية بدأت أول أمس وتستمر حتى يوم غدٍ، فقد هطلت أمطار غزيرة مع بَرَد على اصفي، وشوكة برأس الخيمة، والشويب بمدينة العين، والثميد والمدام ومليحة بالشارقة، وجنوب غياثي بالظفرة، وغيرها من المناطق التي تأثرت بالحالة الجوية.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة التي يصاحبها سقوط بَرَد، على المناطق الشرقية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، وعلى قائدي السيارات القيادة بأمان، وأخذ الحذر أثناء التعامل مع مستخدمي الطريق، وترك المصابيح الرئيسية مضاءة أثناء الأوقات أو ظروف الرؤية المحدودة، ومتابعة النشرات الصادرة من الجهات المعنية والتقيد بالتعليمات.

وأشار المركز في تقريره، أمس، عن الحالة الجوية، إلى تأثر المنطقة خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي سطحي ممتد من الشرق باتجاه الغرب، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عُمان باتجاه المنطقة والدولة، ومع وجود الجبال وارتفاع درجات الحرارة، يعمل على تكوّن بعض السحب الركامية المحلية الممطرة على بعض المناطق، خاصة على المنطقة الشرقية والجنوبية من الدولة.

ولفت المركز بشأن الطقس المتوقع حتى يوم غدٍ إلى وجود فرصة لتكوَّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، وقد يصاحبها البرق والرعد على بعض المناطق الشرقية ومنطقة العين وجنوبها، وتمتد على بعض المناطق الداخلية من الدولة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، خاصة مع السحب الركامية، تكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. والبحر خفيف إلى متوسط الموج .

أعلى درجة

كانت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس بلغت 49.3 درجة مئوية في الشوامخ الساعة 14:45، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى التي سجلت على الدولة صباح أمس قد بلغت 25.4 درجة مئوية في الفرفار الساعة 07:15 صباحاً.