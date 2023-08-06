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بلديـة دبي تستجيب لـ 100 بلاغ طارئ

أمطار غزيرة ومتوسطة في أحد شوارع دبي (وام)
7 أغسطس 2023 01:37

دبي (وام)

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 تلقت بلدية دبي أكثر من 100 بلاغ طارئ نتيجة الأحوال الجوية الماطرة التي شهدتها الإمارة أمس الأول، حيث تركزت تلك البلاغات والحالات الطارئة حول تجمعات مياه الأمطار في بعض مناطق دبي، إضافةً إلى بلاغات سقوط الأشجار على بعض الطرق الرئيسة والداخلية. واتخذت بلدية دبي مجموعة من الإجراءات الاحترازية منذ بداية الحالة الجوية، حيث وضعت فرق الطوارئ الميدانية على استعداد تام، وفور انحسار الأمطار باشرت الفرق استجابتها الفورية للتعامل مع البلاغات والحالات الطارئة على امتداد مناطق إمارة دبي. ويأتي ذلك ضمن خطة البلدية وعملياتها للتعامل مع الحالات الجوية المختلفة التي تشهدها الإمارة وعلى مدار أيام السنة وإدارة عملية تصريف تجمعات مياه الأمطار بسرعة وكفاءة عالية، فضلاً عن إزالة المخلفات كافة التي قد تشكل خطراً على السلامة العامة لسكان الإمارة. 
وأشارت بلدية دبي إلى أن مركز التحكم والسيطرة المسؤول عن إدارة ومتابعة عملياتها كافة في الإمارة، استقبل أكثر من 100 بلاغ طارئ نتيجة العاصفة المطرية التي شهدتها دبي، حيث شملت 69 بلاغاً بشأن سقوط واقتلاع الأشجار إما في بعض الأحياء أو على الطرقات الداخلية، إضافةً إلى 16 بلاغاً لسقوط أشجار على الطرق الرئيسة في الإمارة نتيجة الرياح القوية التي صاحبت الحالة الجوية، وتلقت كذلك 18 بلاغاً لطلب خدمة سحب مياه الأمطار. كما خصصت البلدية فرقاً إضافية لمتابعة عمليات إزالة مخلفات العاصفة من أغصان الأشجار والنباتات والرمال على الطرقات الرئيسة والسريعة، إضافةً إلى التعامل مع تجمعات مياه الأمطار وانسداد المصارف الأرضية نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة. 
وطالبت البلدية الجمهور بالتواصل المباشر معها عبر الرقم: 800900، في حال وجود أي بلاغ أو حالة طارئة نتيجة الأحوال الجوية السائدة التي قد تسبب خطراً على السلامة العامة.

دبي
بلدية دبي
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