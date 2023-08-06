تفاهم بين «التغير المناخي» و«تريندز»

دبي (الاتحاد)

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، مذكرة تفاهم، تؤطر أسس التعاون البحثي المشترك بين الجانبين، خاصة في مجال المناخ والبيئة، بما يحقق استدامة أهدافهما الاستراتيجية.

وقع المذكرة في مقر الوزارة بدبي، كلٌ من محمد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، والدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات.

وأكد محمد النعيمي، أن وزارة التغير المناخي والبيئة حريصة على توسيع، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والشركاء في الإمارات والعالم، بما يخدم استراتيجيتها الرامية إلى تطوير العمل المناخي والبيئي في الدولة والمساهمة في إيفاء الإمارات بالتزاماتها المناخية والبيئية، لا سيما خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050، بالإضافة إلى تعزيز التنوع البيولوجي والأمن الغذائي الوطني.

وقال «يمثل البحث أحد أهم الحلول لمعرفة التحديات والفرص وما يمكن للسياسات والقوانين المناخية والبيئية القيام به من أجل تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. وخلال عام الاستدامة واقتراب استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، تتزايد الحاجة إلى اتخاذ خطوات عملية لإبراز نموذج عمل الإمارات المناخي أمام العالم. ويعد التعاون مع مركز (تريندز) خطوة مهمة في تعزيز أبحاث البيئة والمناخ خلال الفترة المقبلة».

وأشاد سعادته بجهود مركز «تريندز» البحثية، وبمستوى إصداراته وفاعليته في خدمة البحث العلمي واستشراف المستقبل، فضلاً عن تخصصه في عدد من المجالات التي بات مرجعاً فيها.

COP28

قال الدكتور محمد العلي، إن مجال المناخ والبيئة يشكل عنصراً مهماً ضمن اهتمامات «تريندز»، كما يعمل المركز ضمن رؤية وخطة لمواكبة ودعم مؤتمر COP28، من خلال أنشطته ومؤتمراته العلمية، فضلاً عمّا ينجزه من متابعات وفعاليات من خلال عمله اليومي.

وأشار إلى أن تكاتف البحث العلمي والعملي بين الوزارة و«تريندز» من شأنه الخروج بنتائج واقعية وعلمية تعزز قدرات الجانبين لخدمة الوطن والمجتمع.