استمرار حملة «الأمن والسلامة بمحطات الوقود»

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل الحملة الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود لصيف 2023، التي تنظمها اللجنة المشتركة للأمن والسلامة المتمثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، والقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وشركائها الاستراتيجيين، تحت شعار «خمسة لسلامتك»، جهودها لتعزيز مستويات الأمن والسلامة في محطات الوقود، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمبادئ السلامة والوقاية والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها في المحطات، أثناء تعبئة المركبة بالوقود، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مزودي الخدمة.

وسجلت الحملة التي تأتي بالشراكة مع شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، في أسبوعها الأول، نتائج إيجابية تمثلت بالمشاركة الواسعة من قبل مستخدمي محطات الوقود والعاملين فيها، وحرصهم على تطبيق تعليمات وإرشادات الأمن والسلامة في المحطات، واتباع الممارسات السليمة خلال تعبئة الوقود.

وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الحملة تمثل مبادرة محفزة تتكامل فيها الجهود وتتواصل نحو توعية أفراد المجتمع وتعريفهم بمبادئ السلامة والوقاية أثناء استخدام محطات تعبئة الوقود، ما يساهم في تعزيز معدلات الأمن والسلامة في المجتمع، والحفاظ على حياة الإنسان، وبالتالي دعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، على صعيد تعزيز مكانة دولة الإمارات لتصبح المركز الأول عالمياً في شعور الأفراد بالأمان، عملاً برؤى وتوجيهات قيادتنا الحكيمة التي تضع الإنسان في مقدمة اهتماماتها.

ومن جانبه، أشار اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، إلى حرص اللجنة المشتركة للأمن والسلامة على تمكين الحملة من مواصلة إنجازاتها ونجاحاتها التي حققتها خلال السنوات الماضية على صعيد رفع مستوى وعي مستخدمي محطات الوقود بمؤشرات الأمن والسلامة، وانطلاقاً من ذلك تعمل القيادة العامة للدفاع المدني بالداخلية على بذل أقصى الجهود خلال الحملة لترسيخ الأساليب والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها في محطات الوقود للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

حماية الأرواح والممتلكات

أكد سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، أن النتائج التي حققتها الحملة في أسبوعها الأول تعكس الجهود الرائدة التي تبذلها اللجنة المشتركة للأمن والسلامة وشركاؤها لتحقيق أعلى مؤشرات السلامة في محطات الوقود وتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع لحماية الأرواح والممتلكات، مؤكداً أهمية الحملة ودورها في رفع مستوى الوعي بقواعد وممارسات السلامة والوقاية، الأمر الذي يساهم في تعزيز التزام مستخدمي المحطات بالإجراءات الصحيحة التي تضمن سلامتهم وسلامة الأفراد مرتادي المحطات.

إلى ذلك، أكد المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، أن استدامة تنظيم الحملة للعام الرابع على التوالي وتوسعها، إلى جانب تنوع أدواتها ورسائلها التوعوية والتثقيفية على صعيد الممارسات وقواعد الأمن والسلامة الواجب اتباعها في محطات الوقود، يفتح المجال نحو نجاح الحملة في تحقيق نتائج متميزة، متوجهاً بالشكر إلى وزارة الطاقة والبنية التحتية والقيادة العامة للدفاع المدني على جهودهما المبذولة في إنجاح الحملة وتمكينها من تحقيق مستهدفاتها.

من جهته، أشار علي خليفة الشامسي، مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، إلى أن الحملة تواصل تحقيق النجاحات منذ انطلاقها خلال الأعوام السابقة، مقدمة مؤشرات إيجابية عن دورها الكبير في تعزيز مستويات الأمن والسلامة في محطات الوقود، مشيراً إلى أن الحملة تم إعدادها وفق آليات ومستهدفات واضحة المعالم لنشر ثقافة الأمن والسلامة في محطات الوقود، مثمناً دور مستخدمي محطات الوقود والعاملين فيها، في تحمل مسؤولياتهم المجتمعية بالالتزام في الأساليب والسلوكيات الصحيحة في المحطات. وتقدم الحملة التي تستمر حتى 25 سبتمبر 2023 وعبر مجموعة من الأدوات والوسائل الإعلامية، العديد من الإرشادات والنصائح الواجب اتباعها في المحطات، وتحديداً أثناء عملية تعبئة المركبة بالوقود، والمتمثلة بإبطاء السرعة إلى (20 كلم/ساعة) عند الدخول إلى المحطة، وعدم ترك السيارة إلا للدواعي القصوى والامتناع عن التدخين وإطفاء المحرك، والتأكد من إحكام إغلاق خزان الوقود.