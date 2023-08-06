شرطة أبوظبي تؤكد تعزيز الثقافة المرورية

العين(الاتحاد)

نظمت إدارة مرور العين في مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ملتقى توعوياً حول القيادة الآمنة وسلامة السائق والمركبة، وذلك على مسرح نادي ضباط شرطة العين.

وأكد العقيد سيف نعيف العامري، نائب مدير إدارة مرور العين، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الثقافة المرورية ونشرها بين أفراد المجتمع بلغات عدة، وتعزيز المسؤولية للالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور للحد من السلوكيات الخاطئة وضمان سلامة أفراد المجتمع.

وأوضح أن الملتقى يأتي ضمن حملة وزارة الداخلية الفصلية الثالثة تحت شعار «سلامة مركبتك من سلامتك»، حيث ركز على ثلاثة محاور رئيسية حول (سلامة المركبة من سلامة السائق) والتعريف ببرنامج النقاط المرورية، وتثقيف السائقين والجمهور بأهمية الحالة الصحية للسائق عند قيادة المركبة.

القيادة الآمنة

استهدف الملتقى سائقي الأجرة ودراجات توصيل الطلبات وأعضاء مقر النادي الهندي في مدينة العين، بمشاركة قسم العلاقات العامة بمديرية شرطة العين ونادي ضباط شرطة العين التابع لإدارة المراسم والعلاقات العامة في شرطة أبوظبي، وقسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة - العين، وقسم شؤون الشرطة المجتمعية - العين من خلال أعضاء كلنا شرطة ومركز النقل المتكامل وشركة ساعد للأنظمة المرورية.

وقدم الرائد خالد محمد العزيزي، مدير فرع العلاقات العامة بإدارة مرور العين، إرشادات للسائقين بضرورة اتباع أنظمة وقوانين المرور تجنباً للمخالفات، وحذر من خطورة الانشغال بغير الطريق والسرعة الزائدة والتي تعد من المسببات الرئيسية لوقوع الحوادث المرورية.

واستعرض الرائد دكتور عبيد الدرمكي، والمحاضر محمد تيمور، بلغة الأوردو، من قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في العين، برنامج النقاط المرورية وأهمية القيادة الآمنة تجنباً لسحب رخص القيادة منهم، وإرشاد السائقين بالمخاطر المترتبة عن ارتكاب المخالفات، ونظم القسم مسابقات تحفيزية للسائقين حول القوانين بهدف إثراء ثقافتهم المرورية. وشارك مركز النقل المتكامل بالتوعية حول أهمية إجراء الصيانة الدورية للمركبة، والتأكد من سلامة الإطارات لمنع الأعطال المفاجئة، ومخاطر الوقوف على الطريق، وقدمت شركة ساعد للأنظمة المرورية شرحاً حول تجهيزات المركبة عند توقفها في المكان الصحيح وتجهيزات الأمان، تجنباً للازدحام المروري وتسهيل الحركة الانسيابية. وقدم مستشفى ترو لايف التخصصي فحوصاً طبية، إلى جانب التوعية الصحية حول سلامة السائقين، وشهد الملتقى تفاعلاً إيجابياً من السائقين وممثلي الشركات، مؤكدين استعدادهم التام للتعاون مع شرطة أبوظبي، ومعربين عن شكرهم وامتنانهم للجهود التي تبذلها في نشر الوعي المروري والأمني.