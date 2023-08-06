وفد أكاديمية ربدان يطلع على برامج أكاديمية سيف بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من أكاديمية ربدان على تطبيقات مركز التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وتعرف على الأنظمة التكنولوجية لمحاكاة الواقع الافتراضي، وفق أفضل الممارسات المتقدمة عالمياً.

والتقى اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير الأكاديمية، الوفد الزائر برئاسة الدكتورة شما حمدون النقبي، أستاذ مساعد، مدير برنامجي التعليم العام والتحضيري، وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتوثيق آفاق التعاون بين الجانبين.

واستمع الوفد إلى شرح من العقيد طلال عبدالرحيم الأحمد، مدير مركز التدريب الافتراضي، حول اختصاصات المركز والمهام، وأهم المشاريع المنفذة للتدريبات الافتراضية والتي تحاكي الواقع، وآلية العمل المتبعة. وشارك طلبة الماجستير لبرنامج (هندسة النظم) في أكاديمية ربدان بتجربة سيناريوهات التمارين الافتراضية، وتعرفوا على مزاياها وأهميتها في الجانب التدريبي.