شرطة دبي تختتم «صيفنا مرح وسعادة»

دبي(الاتحاد)

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة لهباب، مهرجان «صيفنا مرح وسعادة» في خيمة السعادة، والتي نظمتها على مدار شهر كامل، بهدف تعزيز الجهود الرامية للارتقاء بجودة الحياة، وترسيخ روح الانسجام الاجتماعي، وتوفير حياة سعيدة في الأحياء السكنية.

وأكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية، أن المهرجان نجح في استقطاب 1023 شخصاً من الطلبة وأولياء الأمور على مدار أيام المهرجان، يمثلون 12 جنسية، والذين توافدوا للمشاركة بـ 16 مسابقة متنوعة و14 محاضرة وورشة عمل، والاستمتاع بالرحلات الترفيهية والتعليمية، منوهاً بأن مبادرة الروح الإيجابية، حريصة على تعزيز جهودها في المجتمع، وتحقيق أهدافها الرامية إلى تنمية الوعي الأمني والمجتمعي، إلى جانب التوعية بخدمات شرطة دبي المرورية والجنائية، وترسيخ قنوات التواصل بين الأفراد والشرطة.

وأشاد العميد المنصوري، بجهود القائمين على تنظيم وتنفيذ المهرجان، خاصة أنه نجح في تحقيق آثار إيجابية مهمة، منها تعزيز الثقة بشرطة دبي، وإسعاد المجتمع، واكتشاف المواهب، واستقطاب متطوعين، ونشر ثقافة التطوع وأهميته، وتدريب وتعليم مهارات جديدة، واستغلال أوقات الفراغ ببرامج هادفة، وتعزيز التواصل الاجتماعي.

من جانبه، قال العقيد سعيد علي الملعاي، مدير مركز شرطة لهباب بالوكالة، إن هذا المهرجان يعزز الجهود لتحقيق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، ومدينة آمنة، خاصة أن المهرجان تضمن موضوعات متنوعة ومهمة، منها التطوع وأثره البالغ على المجتمع، والتنمر الإلكتروني، ولغة الإشارة، والإسعافات الأولية، والسلامة من الحرائق، والتوعية بخدمات مركز الاتصال 901 للحالات غير الطارئة، ورقم الطوارئ 999، إلى جانب الابتزاز الإلكتروني والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر منصة e-Crime، والسلامة المرورية، وغيرها من الموضوعات التي تهم المجتمع بمختلف شرائحه.