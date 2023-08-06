الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار .. رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقوية أحيانا مع السحب مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 45 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:38 والثاني عند الساعة 05:29 والجزر الأول عند الساعة 10:52 والثاني عند الساعة 23:35، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون أيضا خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:33 والثاني عند الساعة 02:58 والجزر الأول عند الساعة 20:32 والثاني عند الساعة 08:11.