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الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون حاكم عام جامايكا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه
6 أغسطس 2023 13:09

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة باترك آلين الحاكم العام لجامايكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده .

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة باترك آلين.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي أندروهولنيس رئيس وزراء جامايكا.

 

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
جامايكا
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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