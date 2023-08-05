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الإمارات

الإشادة بإنجازات «تراث الإمارات» في حفظ الموروث الوطني

عبدالملك بن كايد القاسمي يشيد بإنجازات نادي تراث الإمارات (وام)
6 أغسطس 2023 01:00

رأس الخيمة (وام) 

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أشاد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، باهتمام نادي تراث الإمارات والتزاماته الوطنية نحو إبراز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على التراث ودعمه على الصعيدين المحلي والعالمي، ومواكبة توجهات الحكومة الرشيدة للمحافظة على الموروث، لاسيما أن النادي يعد من الجهات الفاعلة على مستوى الدولة التي تسهــم في حفظ التراث الإماراتي.
كما أشاد برؤية النادي نحو التميز وجودة الأداء للمحافظة على التراث الوطني، وحرصه على تحقيق رسالته في العمل الجاد والمثابر لترسيخ التراث الوطني ونقله إلى الأجيال الواعدة. وأثنى المستشار الخاص لحاكم رأس الخيمة على جهود النادي منذ تأسيسه.
الحس الوطني
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، في مجلسه بمنطقة الزهراء برأس الخيمة، وفد النادي برئاسة المستشار التراثي في النادي سعيد علي بن حسين المناعي، والأستاذ بدر عبدالكريم الأميري، المدير الإداري بمركز زايد للتراث والبحوث في النادي، اللذين قدما لمعاليه مجموعة من إصدارات النادي، بالإضافة إلى إصدار رواية «الصقر» للفرنسي جيلبير سينويه، التي تدور أحداثها حول مقناص المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وأشار الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي إلى دور النادي ومطبوعاته وبرامجه في نشر الوعي الفكري والثقافي لتعميق الحس الوطني لدى الأبناء، وتأكيد الالتزام بتراث الآباء والأجداد، وإثراء النفس بكل معطيات الثقافة والمعرفة والعلوم المتعلقة بذلك، وجهوده في تنظيم المعارض المتعلقة بالجانب التراثي. وأشاد الشيخ عبدالملك القاسمي بالإنجاز السنوي التراثي للنادي في تنظيم ملتقى السمالية الصيفي في إطار جهوده لنشر الموروث الشعبي، وتعريف الأبناء بتراث الآباء والأجداد، والمحافظة على الهوية الوطنية.

عبدالملك بن كايد القاسمي
رأس الخيمة
الإمارات
التراث
نادي تراث الإمارات
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