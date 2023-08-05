عبيد الطنيجي مدير عام بلدية الشارقة لـ «الاتحاد»: خدمات بلدية تعزز جودة حياة السكان

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكد عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية تعمل وفق خطط طموحة لتنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مجالات العمل البلدي كافة، وتعزيز دورها في تقديم أفضل الخدمات للجمهور، بما يتماشى مع تطلعات الإمارة الباسمة ونهضتها الشاملة.

وفي حوار مع «الاتحاد»، قال الطنيجي: «تعمل بلدية مدينة الشارقة بصورة مستمرة على تحديث وتطوير خدماتها وابتكار أساليب جديدة في العمل تعزز من دورها الريادي في تقديم أفضل الخدمات، كما ترسخ دورها في إطلاق المشاريع التطويرية بشكل دائم من خلال ابتكارات مختلف إداراتها وحرصها على التطوير، فعلى المدار العام تستمر مشاريع البلدية بمختلف أنواعها، سواء كانت مشاريع زراعية أو ابتكارية أو هندسية أو وبيئية وغيرها».

وأضاف: «أطلقت البلدية مؤخراً مشروعاً لإنتاج السماد العضوي يعتبر الأول من نوعه خارج الولايات المتحدة وكندا، حيث ينتج سماد من الفئة أ، خالٍ من مسببات الأمراض، ويتوافق مع معايير وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA) الخاصة بالمواد الصلبة الحيوية من الفئة أ ومعايير وكالة فحص الأغذية الكندية (CFIA) للأسمدة المنظمة، وقد أظهرت دراسات الجهات الخارجية أن المنتج الذي تنتجه هذه الوحدة يمكن أن يحل محل الأسمدة التجارية تماماً، ويوفر محاصيل أفضل».

مشروع الخريطة الإيجارية

وقال الطنيجي: «من المشاريع الأخرى التي أطلقتها البلدية خلال الربع الأخير من العام الماضي، مشروع الخريطة الإيجارية، كمنصة تفاعلية متوافرة على الموقع الإلكتروني للبلدية، تتيح للمتعامل الحصول على المعلومات التي يحتاجها لاتخاذ القرار المناسب خلال البحث عن عقار للإيجار، سواء من حيث الموقع الجغرافي أو متوسط القيمة الإيجارية للعقار وحسب وصف العين المؤجرة، حيث توفر المنصة للمتعامل البيانات كافة حسب إعدادات البحث والتي يتم إدخالها بمعرفته واختيار المناسب له ما يساهم في توفير الوقت والجهد وحصر الخيارات أمامه بكل سهولة ويسر».

كما أطلقت البلدية برنامج الشارقة للسلامة الصحية كبرنامج حكومي متميز، لرفع مستوى الوعي الصحي لدى العاملين في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، انطلاقاً من استراتيجية البلدية ودورها في تعزيز الصحة العامة بمدينة الشارقة، وضمان سلامة أفراد المجتمع، والتأكيد على دورها التوعوي والتعاون مع هذه المنشآت لتغيير سلوك العاملين فيها، من خلال تدريبهم على تطبيق أعلى وأفضل الممارسات الصحية العالمية.

كما تنفذ البلدية على مدار العام مشاريع زراعية نوعية لتعزيز المظهر الجمالي والحضاري للإمارة والتوسع في نشر المسطحات الخضراء بكافة مناطق المدينة.

مؤشرات التنافسية

حول أهم أهداف البلدية التي تسعى إلى تطبيقها والعمل عليها، أكد الطنيجي قائلاً: «تعمل بلدية مدينة الشارقة على تحقيق العديد من الأهداف ضمن خطتها الاستراتيجية التي أطلقتها للأعوام 2021 - 2023، والتي تشمل تحقيق مراكز ريادية في مؤشرات التنافسية للمجال البلدي، وتدعم قدرات مدينة الشارقة في الجذب السياحي والاستثماري والسكني، بالإضافة إلى ضمان تحقيق التفوق التشغيلي والتميز المؤسسي، وتمكين وتعزيز دور الشركاء، وتطوير خدمات بلدية استباقية ترتكز حول المتعاملين، وتحويل خدمات البلدية إلى خدمات ذكية تحقق سعادة المتعاملين، وتعزيز جودة واستدامة الصحة العامة وتطوير واستحداث مرافق عامة خدمية وترفيهية، والعمل على تحقيق الاستدامة البيئية والحلول الخضراء».

حدائق

فيما يتعلق بأهم الإنجازات التي حققتها البلدية، أوضح مدير عام بلدية الشارقة قائلاً: «إنجازات بلدية مدينة الشارقة تستمر على مدار العام، وتحرص البلدية على تحقيقها من خلال كوادرها المتميزة لتشمل جميع مجالات العمل البلدي، حيث توفر الإمكانيات كافة والأدوات اللازمة لمواصلة مسيرة النجاح، ولعل أبرز ما حققته البلدية مؤخراً هو التوسع في افتتاح الحدائق تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوفير أفضل المرافق الخدمية بها، حيث وصل مجموع ما تشرف عليه من حدائق أكثر من 77 حديقة تشكل بيئة مثالية وملتقى للأسر والعائلات لتعزيز اللحمة الاجتماعية، كما تعزز من مظهر المدينة الحضاري بفضل تصاميمها وما تحتويه من مساحات مزروعة ومرافق مهمة».

عقود إيجار

من أبرز الإنجازات الأخرى للبلدية، تصديق أكثر من 294 ألف عقد إيجار خلال العام الماضي، ومنح وتجديد تصاريح 323 ساحة استثمارية، وإغلاق 84 ساحة ترابية، وإصدار وتجديد 39.534 اشتراكاً في خدمة المواقف العامة، وإخضاع 2670 موقفاً للرسوم في 2022، ومشاركة ناجحة في شهر الإمارات للابتكار، والتعامل مع حالات طوارئ الأمطار بكفاءة عالية من خلال خطط العمل المسبقة وتوفير كوادر العمل والأدوات والآليات اللازمة، وغيرها الكثير من الإنجازات.

واوضح: «تشهد مجالات العمل البلدي كافة إنجازات مستمرة، حيث تعمل جميع إدارات البلدية على تقديم أفضل الخدمات للجمهور والتسهيل عليهم من خلال الاعتماد على التحول الرقمي وسرعة الرد على استفسارات وملاحظات وطلبات المتعاملين، وتشهد خدمات البلدية كافة إقبالاً لدى الجمهور لتنوع الاختصاصات وتنوع الخدمات بشكل عام، سواء في مجالات المواقف العامة أو التنظيم الإيجاري أو في القطاع الهندسي أو الصحي».

صحة المستهلك

حول عدد الزيارات التفتيشية على المنشآت الغذائية في 2022 وأبرز ما يتم التدقيق عليه خلال الزيارات، أشار الطنيجي قائلاً: «خلال العام الماضي نفذت البلدية من خلال قسم الرقابة الغذائية 33.310 زيارات تفتيشية على المنشآت الغذائية للتدقيق على هذه المعايير والتأكد من الالتزام بها». وأضاف: «تعتبر صحة المستهلك من أبرز أولويات بلدية مدينة الشارقة، وتسعى بصورة مستمرة لتعزيزها من خلال توفير غذاء سليم وآمن للمستهلكين وفق المواصفات والمعايير المعتمدة، وبما يعكس دورها في توفير منظومة صحية تتماشى مع مكانة الإمارة كمدينة صحية، ولذا تكثف البلدية من زياراتها الدورية والمفاجئة على منشآت تحضير وبيع الأطعمة كالمطاعم والمخابز والكافتيريات وغيرها، حيث يتم فيها التدقيق استناداً إلى معايير واضحة وُضعت لتُغطي الجوانب كافة كطرق التحضير والتجهيز وحفظ المواد الغذائية، والتزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة وحصولهم على بطاقات صحة مهنية، وكذلك تدريبهم ضمن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، كما تضمنت المعايير اشتراطات أخرى كتلك الخاصة بنظافة المنشأة والمعدات والأدوات ومتطلبات الصيانة، وغيرها».