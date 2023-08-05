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تعزيز التوعية بخدمات «شرطة دبي» لموظفي 9 فنادق بجبل علي

خلال المحاضرة التوعوية (من المصدر)
6 أغسطس 2023 01:07

دبي(الاتحاد)

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نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجناية بشرطة دبي، محاضرة توعوية لموظفي 9 فنادق في منطقة جبل علي، وذلك بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحية، وبالتعاون مع الشركاء الداخليين في شرطة دبي.
وأكد العقيد عادل مرشد عبد الله، مدير إدارة الشرطة السياحية بالوكالة، أن المحاضرة التوعوية تأتي استكمالاً لجهود الإدارة في تعزيز وجود بيئة سياحية آمنة للسياح والزوار في دبي، وذلك بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، عبر تنفيذ محاضرات لموظفي الفنادق والمنتجعات في دبي، للتوعية بسبل التعامل وتقديم المساعدة للسياح والزوار بالإمارة، وإرشادهم لخدمات شرطة دبي الذكية، وهو ما يدعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتوفير بيئة سياحية آمنة.
عُقدت المحاضرة في «جيه ايه ذا ريزورت» بمنطقة جبل علي، واستهدفت أكثر من 90 موظفاً من 9 فنادق بجبل علي، وتضمنت توعية بخدمات كل من إدارة الشرطة السياحية، وإدارة المباحث الإلكترونية، وإدارة المفقودات والمعثورات، وإدارة التحقيقات الجنائية والإدارية. وتطرقت المحاضرة إلى خدمات مركز الشرطة الذكي SPS النوعية والذكية، والتي تقدم إلى أفراد الجمهور بسهولة ويسر، وعلى مدار 24 ساعة ودون أي تدخل بشري، بالإضافة إلى التوعية بأضرار المخدرات وطرق التعامل والتواصل مع الجهات الأمنية، إلى جانب التوعية بالجرائم الإلكترونية، وطرق التعامل مع الاختراقات والابتزازات الإلكترونية، والإبلاغ عنها عبر منصة e-crime، والاتصال برقم مركز الاتصال 901 للحالات غير الطارئة.
مشاركة
شارك في التوعية، الإدارة العامة للدفاع المدني، بالتوعية بسبل الوقاية من الحرائق، وطرق التعامل في الحوادث، وإجراءات السلامة. كما شاركت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بالتوعية بأهم إجراءات الإسعافات الأولية، وقنوات التواصل، وسبل التعامل في الحالات الطارئة.

 

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