بلدية الشارقة تفعل خطة طوارئ الأمطار للتعامل مع التقلبات الجوية

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تفعيل خطة متكاملة للتعامل مع تقلبات الجو وحالة الطقس التي تشهد أمطار الخير وحركة نشطة للرياح.

وكثفت لجنة طوارئ الأمطار وكافة اللجان الفرعية التابعة للبلدية استعداداتها للتعامل مع أية تجمعات للمياه، ورفع مركز الاتصال على الرقم 993 من استعداداته لتلقي البلاغات من الجمهور.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة رئيس لجنة طوارئ الأمطار، أن البلدية وفرت كوادر العمل وكافة الآليات والمعدات الخفيفة والثقيلة ومضخات لسحب تجمعات مياه الأمطار والتعامل مع الحالات الطارئة خصوصاً شدة الرياح وما نتج عنها من سقوط لبعض الأشجار في مناطق مختلفة حيث تعمل البلدية على التعامل معها باستخدام الأدوات والمعدات اللازمة.

وقال عبيد سعيد الطنيجي إن البلدية شكلت فريقاً لمتابعة المباني والمواقع قيد الإنشاء للتأكد من تثبيت الرافعات البرجية والسياج المؤقت والتعامل مع تطاير أية ألواح بفعل الرياح النشطة، مشيرا إلى أن البلدية نشرت رسائل توعوية للمقاولين والاستشاريين أكدت خلالها ضرورة اتخاذ الاحتياطات الضرورية والتقيد بإجراءات السلامة. وأضاف أن البلدية تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة للتعامل مع حالة الطقس غير المستقرة بما يعزز من انسيابية الحركة المرورية ويحافظ على الأرواح والممتلكات.

وشدد الطنيجي على ضرورة القيادة بحذر وعدم الانشغال بغير الطريق والتواصل مع البلدية من خلال مركز الاتصال على الرقم 993 لأية بلاغات أو ملاحظات للتعامل الفوري معها خصوصاً فيما يتعلق بحالة الجو، موضحا أن فرق العمل تحركت إلى المواقع منذ بدء الحالة الجوية وبدأت بالتعامل الفوري معها وفقاً للخطط المعدة مسبقاً وبناء على المتابعة المستمرة لحالة الطقس.