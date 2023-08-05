أمطار على مناطق في الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، أمس، مع انخفاض درجة الحرارة العظمى انخفاضاً طفيفاً بمقدار درجة مئوية واحدة، حيث سجلت أعلى درجة حرارة على الدولة، أمس، 48 درجة مئوية في الشوامخ (أبوظبي) الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.. بينما كانت درجة الحرارة الصغرى التي سجلت على الدولة صباح أمس 25.3 درجة مئوية في الفرفار (الفجيرة) الساعة 06:30 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة، وطقس صحو إلى غائم جزئي بوجه عام، وظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، خاصة الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وتفصيلاً، هطلت أمطار غزيرة مع برد على طريق جبل علي لهباب بدبي، وغزيرة على طريق دبي العين باتجاه الليسيلي البراري، وشارع القدرة، والبرشاء، والمرموم، ومتوسطة إلى غزيرة على شارع الإمارات بدبي، وخفيفة إلى متوسطة على ديرة بدبي، وخفيفة على جميرا وواحة السليكون ورأس الخور بدبي، على سيح السلم. كما شهدت مدينة العين هطول أمطار غزيرة على شرق الهير، وخفيفة إلى متوسطة على الشويب، وعلى طريق الهير باتجاه العين، ومتوسطة على مدينة الشارقة، وضاحية واسط بالشارقة. وكان المركز الوطني للأرصاد قد أشار في تقرير له إلى حالة جوية خلال الفترة من السبت 5 أغسطس إلى الثلاثاء 8 أغسطس 2023، إذ تتأثر المنطقة خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي سطحي ممتد من الشرق باتجاه الغرب يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى تدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عُمان باتجاه المنطقة والدولة، ومع وجود الجبال وارتفاع درجات الحرارة، يعمل على تكون بعض السحب الركامية المحلية الممطرة على بعض المناطق، خاصة على المنطقة الشرقية والجنوبية من الدولة.

وحول الطقس من السبت إلى الثلاثاء، أوضح أنه من المتوقع حدوث فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، وقد يصاحبها البرق والرعد على بعض المناطق الشرقية ومنطقة العين وجنوبها، وتمتد على بعض المناطق الداخلية من الدولة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، خاصة مع السحب الركامية، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

