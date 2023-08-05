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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
5 أغسطس 2023 17:21

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط امطار، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقوية أحيانا مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 45 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 17:02 والمد الثاني عند الساعة 04:37 والجزر الأول عند الساعة 10:21 والجزر الثاني عند الساعة 22:35 ..ويكون الموج في بحر عمان خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:58 والمد الثاني عند الساعة 01:51 والجزر الأول عند الساعة 19:36 والجزر الثاني عند الساعة 07:21.

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