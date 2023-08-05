نورة الكعبي تبحث مع وزير الشؤون الخارجية الياباني تعزيز العلاقات الثنائية

التقت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، معالي يمادا كينجي، وزير دولة للشؤون الخارجية في اليابان، على هامش مشاركتها في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن "المجاعة والنزاعات العالمية الناجمة عن انعدام الأمن الغذائي".

واستعرضت معالي الكعبي خلال اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والشراكة القائمة بينهما في القطاعات كافة، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات، حيث أكدت معاليها على علاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات واليابان والتي تحظى بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة، مشيرةً إلى حرص دولة الإمارات على تطويرها في مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير على الشعبين.

وتطرقت المحادثات بين معالي الكعبي ومعالي كينجي إلى جهود دولة الإمارات في العمل المناخي العالمي وتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال وذلك مع قرب استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في شهر نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي.