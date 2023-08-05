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شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة

شعار شرطة أبوظبي
5 أغسطس 2023 15:27

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الإلكترونية.

وتم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق العين (العين - الهير).

ونوهت إلى ضرورة أخذ الحيطة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق.

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كما أشارت لاحقاً إلى تفعيل منظومة خفض السرعات إلى (120 كم/ساعة) على طريق (العين - الهير).

  وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع.. وفق تنبيه أوردته، اليوم، عبر حسابها الرسمي في منصة (إكس) المعروفة سابقاً بـ"تويتر".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العين
شرطة أبوظبي
السائقين
الأحوال الجوية
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