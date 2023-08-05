شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الإلكترونية.

وتم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق العين (العين - الهير).

ونوهت إلى ضرورة أخذ الحيطة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق.

كما أشارت لاحقاً إلى تفعيل منظومة خفض السرعات إلى (120 كم/ساعة) على طريق (العين - الهير).

وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع.. وفق تنبيه أوردته، اليوم، عبر حسابها الرسمي في منصة (إكس) المعروفة سابقاً بـ"تويتر".