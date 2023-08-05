شرطة دبي تقلد موظفي الدعم اللوجستي وسام "إكسبو 2020"

قلد اللواء علي غانم مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي في شرطة دبي، وسام "إكسبو 2020 دبي" لمديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام والضباط والموظفين، والعنصر النسائي في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، لدورهم وإنجازاتهم المتميزة في إنجاح استضافة دولة الإمارات لحدث إكسبو 2020 دبي العالمي الكبير، وتقديراً وعرفاناً لجهودهم في فترة الاستعدادات والتحضيرات وأثناء وبعد انتهاء الحدث.

جاء تقليد الوسام تنفيذاً لمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بمنح " وسام إكسبو 2020 دبي " تقديراً للجهود والخدمات والإنجازات المميزة في إدارة وتنظيم إكسبو 2020 دبي، والذي استضافته دبي من 1 أكتوبر 2021م إلى 31 مارس 2022 ورسخ مكانة دولة الإمارات في المحافل الدولية.

وعبر الموظفون عن شكرهم وتقديرهم البالغ بهذا التشريف والتكريم الذي يُعد فخراً واعتزازاً لكل من ساهم في إنجاح حدث إكسبو 2020 العالمي.

في سياق آخر، نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجناية بشرطة دبي، محاضرة توعوية لموظفي 9 فنادق في منطقة جبل علي، وذلك بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحية، وبالتعاون مع الشركاء الداخليين في شرطة دبي.

وأكد العقيد عادل مرشد عبد الله، مدير إدارة الشرطة السياحية بالوكالة، أن المحاضرة التوعوية تأتي استكمالاً لجهود الإدارة في تعزيز وجود بيئة سياحية آمنة للسياح والزوار في دبي، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، عبر تنفيذ محاضرات لموظفي الفنادق والمنتجعات في دبي، للتوعية بسبل التعامل وتقديم المساعدة للسياح والزوار بالإمارة، وإرشادهم لخدمات شرطة دبي الذكية، وهو ما يدعم تحقيق التوجهات الإستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتوفير بيئة سياحية آمنة.

عُقدت المحاضرة في جيه ايه ذا ريزورت بمنطقة جبل علي، واستهدفت أكثر من 90 موظفاً من 9 فنادق بجبل علي، وتضمنت التوعية بخدمات كل من إدارة الشرطة السياحية، وإدارة المباحث الإلكترونية، وإدارة المفقودات والمعثورات، وإدارة التحقيقات الجنائية والإدارية. وتطرقت المحاضرة إلى خدمات مركز الشرطة الذكي SPS النوعية والذكية، والتي تقدم لأفراد الجمهور بسهولة ويسر.

كما شاركت الإدارة العامة للدفاع المدني، بالتوعية بسبل الوقاية من الحرائق، وطرق التعامل في الحوادث، وإجراءات السلامة، وشاركت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بالتوعية بأهم إجراءات الإسعافات الأولية، وقنوات التواصل وسبل التعامل في الحالات الطارئة.