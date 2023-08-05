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النيابة العامة للدولة تحصل على شهادة المعيار العالمي لأنظمة الحوكمة

النيابة العامة للدولة تحصل على شهادة المعيار العالمي لأنظمة الحوكمة
5 أغسطس 2023 12:51

أعلنت النيابة العامة للدولة عن حصولها على شهادة المعيار البريطاني العالمي لأنظمة الحوكمة الفعالة، BS 13500:2013 ، تقديرًا لنجاحها في المحافظة على مكانتها بوصفها واحدة من الجهات الرائدة في مجال الحوكمة الرشيدة.

ومنحت واحدة من أهم الشركات البريطانية المعترف بها عالميًا هذا الاعتماد للنيابة العامة الاتحادية والمعترف به من " International Accreditation Forum (IAF)"، بعد إجرائها عمليات التقييم والتدقيق، والتأكد من الامتثال لجميع الإجراءات والضوابط التنظيمية المتبعة لتعزيز نظم الحوكمة الفعالة، والنزاهة والرقابة في النيابة ووحداتها التنظيمية.

 يُشار إلى أن شهادة "BS 13500:2013 ” تُعتبر من أكثر الشهادات الموثوقة عالميًا في مجال الحوكمة الفعالة، كما تعد اعترافا دوليا بتطبيق النيابة لمجموعة واسعة من المبادئ والمعايير التي تشمل السياسات والإجراءات وآليات الحوكمة، والرقابة والنزاهة، ومدى تطبيقها وتوفير التدريب والوعي للموظفين، وإجراء تقييم دوري للمخاطر، وتنفيذ آليات للإبلاغ عن أي من الانتهاكات والمخالفات.

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وتحرص النيابة على التطوير المستمر لنُظُمها الإدارية من شتّى الجوانب، وفق أفضل الممارسات؛ نظراً لكونها الجهة النائبة عن المجتمع في تحقيق العدالة وموجبات القانون بكفاءة عبر منظومة قانونية وأنظمة إدارية مبتكرة، مما يسهم في ترسيخ ثقة المجتمع في كيفية تعامل النيابة العامة لتحقيق أهدافها وإنجاز أعمالها بأقصى كفاءة وفعالية، وتحقيق التنمية المستدامة.

   

المصدر: وام
النيابة العامة
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