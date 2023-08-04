لانا نسيبة تختتم زيارة عمل إلى موسكو

موسكو (وام)

أنهت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، زيارة عمل إلى العاصمة الروسية موسكو.

وعقدت معاليها، مشاورات مع معالي سيرغي فيرشينين، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، في قصر الضيافة التابع لوزارة الخارجية في العاصمة موسكو، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز ودعم العلاقات الثنائية؛ كما ناقشا آخر التطورات على الساحة الدولية، والتعاون القائم بين البلدين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والقضايا الإقليمية المدرجة على جدول أعمال المجلس، بما يتضمن الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا ولبنان وعملية السلام في الشرق الأوسط، ومسألة إصلاح مجلس الأمن؛ وتطرقا كذلك إلى النهوض بالعمل المناخي حول العالم، وحضر الاجتماع سيرغي كونونوشينكو، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون المناخ.

وخلال الزيارة؛ التقت معالي السفيرة نسيبة أيضاً مع معالي ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، في مقر وزارة الخارجية بموسكو، حيث ناقشت معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا، والقضايا الإقليمية كافة والتطورات في المنطقة. من جهة أخرى، اجتمعت معالي نسيبة مع زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، إذ تباحث الجانبان بشأن الحالة في أفغانستان، وأكدا ضرورة التنسيق لمعالجة أهم القضايا الإقليمية والدولية، بما يشمل الأمن، ومكافحة المخدرات، والأزمة الإنسانية، ووضع النساء والفتيات.

حضر اللقاءات، الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، وعبدالرحمن النيادي، مدير إدارة تخطيط السياسات بالإنابة في وزارة الخارجية.