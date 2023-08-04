سفير الإمارات لدى بيرو يحضر حفل استقبال رئاسي

ليما (وام)

حضر محمد عبدالله الشامسي، سفير الدولة لدى جمهورية بيرو، حفل الاستقبال الذي أقامته فخامة دينا بولوارتي، رئيسة بيرو، في القصر الجمهوري بمناسبة يوم الاستقلال. ونقل الشامسي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إلى فخامتها وتمنياتهم لحكومة وشعب جمهورية بيرو الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبها، حمّلت فخامة بولوارتي السفير تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتمنياتها لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.