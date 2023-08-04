حملة الوقاية من الإنهاك الحراري تواصل فعالياتها في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تحت شعار «سلامتكم غايتنا»، تتواصل في الشارقة، فعاليات حملة الوقاية من الإنهاك الحراري التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة في 17 يوليو الماضي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مستهدفة فئة العمال في المواقع الإنشائية بمختلف مدن ومناطق الإمارة.

وتهدف الحملة، التي تستمر في شهر أغسطس الجاري، إلى تحقيق قيم التكافل الاجتماعي ورفع مستوى الوعي الصحي لفئة العمال وتكريماً لجهودهم في الصيف، وتعريف الشرائح المجتمعية المستهدفة بالإجراءات الوقائية والممارسات الصحية السليمة، التي تجنبهم الإصابة بالإنهاك الحراري.

وتتضمن الحملة إجراء فحوصات النظر وضغط الدم ومستوى السكر في الدم، وتقديم محاضرات توعوية في مواقع العمل، بالإضافة إلى توزيع المياه والمواد الغذائية ومستلزمات الوقاية الشخصية من أشعة الشمس والهدايا على العمال.

وانطلقت الحملة من مدينة الشارقة لتشمل العديد من المناطق والمدن في الإمارة، كما تواصل الحملة فعالياتها خلال الشهر الجاري في عدة مواقع بالمنطقتين الوسطى والشرقية من الإمارة. ونفذ فريق الحملة خلال شهر يوليو الماضي زيارات لكل من نادي الحمرية الرياضي وجامعة القاسمية، ومتنزه الشارقة الوطني «حديقة المطار»، وواحة النخيل في كورنيش البحيرة، ومدينة تلال، وحديقة الجرينة، حيث استفاد من فعاليات الحملة في هذه المواقع أكثر من 3288 شخصاً.

ويشارك في الحملة العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة منها، القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ممثلة بمركز الصحة العامة بالشارقة، وهيئة تطوير معايير العمل، وبلدية مدينة الشارقة، ودائرة شؤون البلديات، وجمعية الشارقة الخيرية، وجمعية الشارقة التعاونية، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وهيئة الوقاية والسلامة، والهلال الأحمر الإماراتي، بالإضافة إلى شركة فاست للمقاولات، وسوق الجبيل، ومصنع مياه زلال.