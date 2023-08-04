«بلدية دبي» تختتم «صيف ممتع ومستدام» بمشاركة 45 طالباً

دبي (وام)

اختتمت بلدية دبي أمس، برنامج التثقيف البيئي الصيفي لعام 2023 تحت شعار «صيف ممتع ومستدام» بمشاركة 45 طالباً من أبناء موظفي البلدية تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 11 سنة. وقدم البرنامج فرصة للطلبة للاستفادة من أوقات الفراغ في العطلة الصيفية من خلال أنشطة نظرية وتطبيقية متعددة تعنى بالمجال البيئي والعلمي وذلك بهدف تعزيز مفاهيم الحماية الاستباقية للبيئة والحفاظ على استدامة مواردها الطبيعية.

أكدت عائشة المر المهيري مدير إدارة الاستدامة البيئية بالإنابة في بلدية دبي سعي البلدية الدائم إلى نشر الوعي البيئي بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال تنظيم وإعداد البرامج والأنشطة التثقيفية التي تركز على تعزيز مفاهيم التوعية بالموضوعات البيئية والاستدامة وتنمية المهارات والقيم البيئية التي تساعد على تنظيم سلوك الفرد خصوصاً لدى الطلبة لتحقيق بيئة صحية وسليمة وتسهم البلدية في إعداد جيل واع بالقضايا والتحديات البيئية لديه مهارة اتخاذ القرارات التي تُمكن من استغلال الموارد بأسلوب صحيح من شأنه أن يحافظ على البيئة.

وقالت المهيري: إن برنامج التثقيف البيئي الصيفي شمل العديد من الأنشطة النظرية عبر تقديم المحاضرات والورش التثقيفية البيئية التي حملت قالباً تعليمياً مشوقاً وكذلك الأنشطة العملية التطبيقية من خلال الزيارات والرحلات الميدانية إلى المواقع البيئية في دبي والتجارب الحية والعملية حولها كما ركزت محاور البرنامج على الاستدامة البيئية وبناء الشخصية البيئية والتفكير الإبداعي والتعرف على البيئة المحلية وكيفية توظيف التكنولوجيا لضمان استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها».

زيارات

تضمنت المحاور التي استهدفها البرنامج تنظيم زيارة إلى محمية المرموم الصحراوية ومحمية واسط للأراضي الرطبة في إمارة الشارقة للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية والحفاظ على مواردها إضافة إلى زيارة مستشفى الأسماك والمربى المائي في فندق أتلانتس في دبي وحضور ورشة تفصيلية عن السلاحف البحرية بهدف زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الكائنات الحية في البيئة.

كذلك نظّمت البلدية زيارة إلى متحفي ساروق الحديد والمستقبل ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية هدفت إلى التعرف على الإرث البيئي المحلي وكيفية توظيف التكنولوجيا لاستدامة الموارد البيئية من أجل المستقبل فضلا عن زيارة مصنع الروابي ومصنع الأغذية الحديثة والمشاتل في منطقة ورسان في دبي لتعزيز مفهوم الممارسات البيئية الإيجابية في مجال الصناعات المحلية إضافة إلى الزيارات الترفيهية إلى الغرفة الماطرة في الشارقة وعرض الدلافين في حديقة الخور في دبي.