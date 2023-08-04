«السلامة والصحة المهنية»  في ورشة بـ«بيت الخير»

دبي (الاتحاد)

نظّمت «بيت الخير»، ورشة حول السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع معهد المنهل للثقافة والكمبيوتر، بمشاركة 19 موظفاً من مختلف الأقسام والأفرع، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية والبيئة في مكان العمل، وترسيخها بين الموظفين، وذلك عبر برنامج «زووم».

وتناولت الورشة عدّة محاور، أبرزها مفهوم الصحة والسلامة المهنية، وأهمية الحفاظ على سلامة وصحة الإنسان، وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من مسببات الحوادث أو الأمراض المهنية، بالإضافة إلى استعراض مجموعة من القواعد والنظم للحفاظ على الإنسان والممتلكات من الإصابة والتلف.

كما ركّزت الورشة على أهميّة تحديد الأخطار الناجمة عن الأنشطة التي تقوم بها الجمعية، ووضع الإجراءات والبرامج اللازمة للحد منها، وأن يكون جميع الأفراد في المستويات كافة وفي جميع المواقع على دراية تامة بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتعليماتها التي تتعلق بواجباتهم الوظيفية.

وتأتي الورشة في إطار سعي «بيت الخير» للارتقاء بخبرات كوادرها وفق المعايير العالمية في مجالات الصحة والسلامة المهنية، للوصول إلى أعلى مستويات التميز والجودة من خلال التدريب المستمر وتبادل المعارف والخبرات، ومناقشة آليات وأساليب الارتقاء بأنظمة صحة وسلامة الكوادر البشرية، وسبل تحسين الكفاءة الإنتاجية وتعزيز الاستدامة.