أمطار غزيرة وبرد بالعين.. و«الأرصاد» يحذر الجمهور

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على مدينة العين، مصحوبة بالبرد أحياناً، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س على بعض المناطق الشرقية، مثيرة للغبار والأتربة، إذ تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومن المتوقع استمرار ظهور السحب الركامية خلال الأيام المقبلة مع هطول أمطار محتملة.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية التي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، كما دعا الجمهور للابتعاد عن أماكن تجمع المياه. وقد سجلت أم الزمول أم بمدينة العين أعلى درجة حرارة على الدولة، وبلغت 49 درجة مئوية في الساعة 14:45 مساءً بالتوقيت المحلي، بينما كانت أقل درجة حرارة على الدولة 25.3 درجة مئوية في الفرفار (الفجيرة) الساعة 07:45 صباحاً. وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطارشرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من 10إلى25 تصل إلى40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

طقس الغد

كما يتوقع المركز أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً مع احتمال سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والتربة نهاراً، وسرعتها من10إلى25 تصل إلى40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.