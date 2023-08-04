الإعلان عن مشروع ممشى مدينة الباهية في عجمان بطول 1000 متر

عجمان (وام)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن تنفيذ مشروع ممشى مدينة الباهية بطول 1000 متر وبتكلفة تقدر بمليون درهم وذلك بالتعاون مع شركة «الراسخون للعقارات»، حيث من المقرر إنجازه بالكامل منتصف العام المقبل 2024.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة السعي لزيادة الرقعة الخضراء وافتتاح مرافق متنوعة تخدم كافة سكان الإمارة، حيث تولي الدائرة اهتماماً كبيراً بتعزيز الرياضة وممارستها وجعلها أسلوب حياة ينتهجه الجميع، مشيراً إلى أن ممشى مدينة الباهية سيلبي متطلبات سكان المنطقة ويوفر مكانًا مثاليًا لممارسة رياضة الجري لتغطيته بطبقة مطاطية معدة وفق أعلى المقاييس والمواصفات العالمية.

وقال النعيمي: إن المشروع، الذي تم الإعلان عنه خلال مشاركة الدائرة في الدورة الثامنة من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، ينسجم مع أهداف الدائرة ومتطلبات الأجندة الوطنية لمشروع مماشي السعادة والتي بلغت حتى الآن 27 ألف متر، مؤكداً أن ضمان الاستدامة وتحقيق جودة الحياة وسعادة المجتمع أهم الأهداف التي تعمل الدائرة لتحقيقها بما يعود بالنتائج الإيجابية على الجميع.

من ناحيته، قدم أحمد سيف المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة شرحًا مفصلًا عن المشروع الذي صممته وخططته وأشرفت على تنفيذه منذ بداية شهر مارس 2023، الكفاءات المؤهلة في الإدارة بالتعاون مع شركة «الراسخون للعقارات»، وبدعم من مشاتل الدائرة، موضحاً أن الممشى يعتمد على نظام ري آلي ويستخدم المياه المعاد معالجتها.

وبين المهيري أن أعمال التشجير بالممشى ستستهدف توفير 170 شجرة نخيل مع زراعه تجميلية للجوانب بـ 4000 شجيرة مزهرة، مشيراً إلى أن المشروع يعتمد على الطاقة الشمسية في الإضاءة، ويضم كراسي مصنعة من صناديق المخلفات والإرشادات ما يعكس حرص الدائرة على تعزيز مشاريع إعادة التدوير.