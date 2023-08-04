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وسام «إكسبو 2020 دبي» لمديري قطاعي شؤون الإدارة و«إسعاد المجتمع»

أحمد رفيع والمكرمون من شرطة دبي (من المصدر)
5 أغسطس 2023 01:24

دبي (الاتحاد)

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قلد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بشرطة دبي، وسام «إكسبو 2020 دبي» لمديري قطاعي شؤون الإدارة و«إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي» في شرطة دبي، لدورهم وإنجازاتهم المتميزة في إنجاح استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لحدث «إكسبو 2020 دبي» العالمي الكبير، وتقديراً وعرفاناً لجهودهم في فترة الاستعدادات والتحضيرات وأثناء وبعد انتهاء الحدث.
وجاء تقليد الوسام تنفيذاً للمكرمة السامية والغالية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمنح «وسام إكسبو 2020 دبي» تقديراً للجهود والخدمات والإنجازات المميزة في إدارة وتنظيم «إكسبو 2020 دبي»، والذي استضافته إمارة دبي من 1 أكتوبر 2021م إلى 31 مارس 2022 ورسخ مكانة دولة الإمارات في المحافل الدولية. وعبر مديرو قطاعي شؤون الإدارة و«إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي» عن شكرهم وتقديرهم البالغ بهذا التشريف والتكريم الذي يُعد فخراً واعتزازاً لكل من ساهم في إنجاح حدث إكسبو 2020 العالمي.

إكسبو 2020 دبي
دبي
إسعاد المجتمع
شرطة دبي
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