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4 ملايين درهم مساعدات لنزلاء «عقابية» دبي

4 ملايين درهم مساعدات لنزلاء «عقابية» دبي
5 أغسطس 2023 01:24

دبي (الاتحاد)

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تمكّن قسم الرعاية الإنسانية في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء من تقديم مساعدات مالية مقطوعة وعينية بقيمة 4 ملايين و400 ألف و597 درهماً لنزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية في شرطة دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكد العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، أن المساعدات المالية التي قُدمت من فاعلي الخير والمؤسسات والجمعيات الخيرية، تعكس عمق التكاتف والتسامح والترابط في المجتمع الإماراتي، وحرص الأفراد والمؤسسات على دعم النزيل ومنحه فرصة أخرى للبدء من جديد. وأشاد العميد جلفار بجهود فريق قسم الرعاية الإنسانية، وسعيهم لتقديم كافة أوجه الدعم للنزلاء والنزيلات، عبر الاستثمار الأمثل للمساعدات المالية، وبما يحقق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، مشيراً إلى أن نحو من نصف قيمة المساعدات المالية المصروفة في النصف الأول من العام الجاري، ساهمت في فك كربة 40 نزيلاً في قضايا مالية، ولم شملهم بأسرهم.  

الرعاية الإنسانية
دبي
المؤسسات العقابية
شرطة دبي
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