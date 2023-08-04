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برامج صيفية للشرطة السياحية برأس الخيمة

غانم السويدي متحدثاً خلال البرنامج (من المصدر)
5 أغسطس 2023 01:24

رأس الخيمة (الاتحاد)

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كشف النقيب غانم السويدي رئيس قسم الشرطة السياحية في رأس الخيمة أن عدد المستفيدين من الخدمات والبرامج المتنوعة التي نظمها القسم خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 358 ألف مستفيد.
وأشار النقيب السويدي خلال استضافته في برنامج العين الساهرة الذي تنظمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة وهيئة الإذاعة إلى أن القسم يتولى العديد من المهام والمسؤوليات في المواقع السياحية بالإمارة في مقدمتها تنظيم عمل دوريات الشرطة السياحية بهدف تأمين وحماية السائح والمنشآت والمواقع السياحية في رأس الخيمة، ورصد الظواهر السلبية التي يتعرض لها السائح وتقديم النصح والإرشاد للجمهور.
وأفاد بأن الشرطة السياحية في رأس الخيمة ساهمت في تعزيز الأمن السياحي وصناعة السياحة بالإمارة من خلال الاستجابة لكافة البلاغات الواردة من السياح على مدار الساعة بما فيها المقترحات عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالقسم أو عبر جهات التواصل المتاحة إضافة إلى أن وجود الشرطة السياحية بجانب السائح يضفي انطباعاً إيجابياً لديه ويرفع معدل الشعور بالأمان، فضلاً عن متابعة البلاغات الواردة من قبل مراكز الاختصاص بهدف التسهيل على السائح، مبيناً أنه مع موسم العطلات الصيفية يتم وضع خطة استراتيجية من قبل قسم الشرطة السياحية لتعزيز تواجد منتسبيها في المناطق السياحية والتعامل مع جميع التحديات والتأكد من عدم وجود أية ملاحظات سلبية.

رأس الخيمة
الشرطة السياحية
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