عبدالله بن زايد ووزير خارجية الصين يبحثان هاتفيا علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي وانغ يي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

واتفق الوزيران على الاحتفال العام المقبل بمرور 40 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية مؤكدا الحرص على تعزيز الجهود من أجل تطوير وتنمية آفاق التعاون والشراكة الشاملة بين البلدين وذلك بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.