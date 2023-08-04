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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
4 أغسطس 2023 17:08

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.
وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:28 والمد الثاني عند الساعة 03:47 والجزر الأول عند الساعة 09:50 والجزر الثاني عند الساعة 21:39 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:23 والمد الثاني عند الساعة 00:49 والجزر الأول عند الساعة 18:45 والجزر الثاني عند الساعة 06:38.

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